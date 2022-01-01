Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов

Преимущества

Экстракторы изготовлены из легированной CrMo стали, характеризующейся высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды (влаги, пыли, грязи)

Изделия имеют посадочные квадраты, что позволяет передавать большой крутящий момент во время демонтажа

Имеют небольшой угол наклона спирали, поэтому их можно применять для снятия шпилек малого и среднего диаметра

В комплекте предусмотрен разводной метчикодержатель

Набор конических спиральных экстракторов с держателем, 7 предметов Jonnesway AG010110 49038 предназначен для быстрого и качественного демонтажа поврежденных деталей. Комплект поставляется в эргономичном пластиковом кейсе, в котором предусмотрены индивидуальные ложементы под каждое из приспособлений, а также специальная защелка, исключающая вероятность открытия коробки во время транспортировки.