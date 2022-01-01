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Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
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Экстракторы для сломанных болтов
    Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
    Арт. jonnesway_6114
    Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
    Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
    Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
    Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
      Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
      Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
      Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
      Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов

      Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_6114

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.34
      Диаметр высверливаемого отверстия, мм
      		14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор конических спиральных экстракторов с держателем, 7 предметов Jonnesway AG010110 49038 предназначен для быстрого и качественного демонтажа поврежденных деталей. Комплект поставляется в эргономичном пластиковом кейсе, в котором предусмотрены индивидуальные ложементы под каждое из приспособлений, а также специальная защелка, исключающая вероятность открытия коробки во время транспортировки.

        Преимущества

        • Экстракторы изготовлены из легированной CrMo стали, характеризующейся высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды (влаги, пыли, грязи)
        • Изделия имеют посадочные квадраты, что позволяет передавать большой крутящий момент во время демонтажа
        • Имеют небольшой угол наклона спирали, поэтому их можно применять для снятия шпилек малого и среднего диаметра
        • В комплекте предусмотрен разводной метчикодержатель