Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
Арт. jonnesway_6114
Набор экстракторов спиральных конических с держателем Jonnesway AG010110, 7 предметов
Арт. jonnesway_6114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.34
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Диаметр высверливаемого отверстия, мм
|14
- Набор конических спиральных экстракторов с держателем, 7 предметов Jonnesway AG010110 49038 предназначен для быстрого и качественного демонтажа поврежденных деталей. Комплект поставляется в эргономичном пластиковом кейсе, в котором предусмотрены индивидуальные ложементы под каждое из приспособлений, а также специальная защелка, исключающая вероятность открытия коробки во время транспортировки.
Преимущества
- Экстракторы изготовлены из легированной CrMo стали, характеризующейся высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды (влаги, пыли, грязи)
- Изделия имеют посадочные квадраты, что позволяет передавать большой крутящий момент во время демонтажа
- Имеют небольшой угол наклона спирали, поэтому их можно применять для снятия шпилек малого и среднего диаметра
- В комплекте предусмотрен разводной метчикодержатель