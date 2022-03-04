Набор твердосплавных фрез Metabo 631039000 15 шт.

Набор фрез 15 шт Metabo 631039000 включает в себя комплект ручных столярных инструментов с размером хвостовика 8 мм. Фрезы предназначены для работы по дереву. В комплект входят модели, с помощью которых выполняют фаску, вырезание профилей, калевки, обработку кромки. В зависимости от вида фрезы используется для конкретного вида черновой или чистовой обработки древесины. Например, галтельные предназначены для создания полукруглых выемок в мягкой древесине. Такие отверстия могут служить декоративной цели (при обработке кромок), или же использоваться для шарнирного соединения. Пазовыми вырезают канавки, которые позволяют соединять детали изделия между собой без использования крепежей. Кромочными инструментами производят фигурное вырезание по дереву. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить Metabo 631039000 с доставкой на дом или в мастерскую.

Преимущества набора фрез Metabo 631039000

Удобный в использовании

Имеет полный комплект для столярных работ

Подойдет для начинающего и опытного столярного мастера

Каждое изделие обладает высокой прочностью

Нержавеющий сплав

Удобный кейс для транспортировки и хранения

Комплектация