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Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
5.0
2
4 599 ₽
6 040 ₽
Наборы фрез
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
    Арт. Х15194
    5.0
    2
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)

      Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)

      • -1 441 ₽
      4 599 ₽
      6 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х15194
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая, пазовая галтельная, кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      • -1 441 ₽
      4 599 ₽
      6 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор фрез Sturm! 9016-RB-S35 состоит из 35-ти полезных приспособлений: включает в себя разные по назначению фрезы: галтельного, пазового, шипового и кромочного типов. С их помощью вы можете проводить полный спектр работ, затратив на замену насадок минимальное количество времени.

        Преимущества

        • Все элементы оснастки оснащены 8-милиметровым хвостовиком
        • Изделия производятся из высокопрочного металлического сплава, устойчивого к быстрому износу и деформированию
        • Комфортному хранению способствует наличие прочного металлического кейса с отдельными ячейками для каждого элемента оснастки