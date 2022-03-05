Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)

Преимущества

Все элементы оснастки оснащены 8-милиметровым хвостовиком

Изделия производятся из высокопрочного металлического сплава, устойчивого к быстрому износу и деформированию

Комфортному хранению способствует наличие прочного металлического кейса с отдельными ячейками для каждого элемента оснастки

Набор фрез Sturm! 9016-RB-S35 состоит из 35-ти полезных приспособлений: включает в себя разные по назначению фрезы: галтельного, пазового, шипового и кромочного типов. С их помощью вы можете проводить полный спектр работ, затратив на замену насадок минимальное количество времени.