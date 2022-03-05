Набор фрез Sturm 9016-RB-S35 (35 шт.)
Арт. Х15194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пазовая прямая, пазовая галтельная, кромочная
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Вид
|концевая
- Набор фрез Sturm! 9016-RB-S35 состоит из 35-ти полезных приспособлений: включает в себя разные по назначению фрезы: галтельного, пазового, шипового и кромочного типов. С их помощью вы можете проводить полный спектр работ, затратив на замену насадок минимальное количество времени.
Преимущества
- Все элементы оснастки оснащены 8-милиметровым хвостовиком
- Изделия производятся из высокопрочного металлического сплава, устойчивого к быстрому износу и деформированию
- Комфортному хранению способствует наличие прочного металлического кейса с отдельными ячейками для каждого элемента оснастки