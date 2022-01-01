Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета

Преимущества

Каждый инструмент изготавливается из хромванадиевой стали и отличается высокой прочностью и длительным сроком службы

Набор гайколомов с подвижными резцами, применяющиеся для обслуживания гаек размерами 9-12 мм (5/16”-1/2”), 12-16 мм (1/2”-5/8”), 16-21 мм (5/8”-7/8”) и 22-27 мм (7/8”-1-1/8”)

Резцы имеют повышенную твердость и не предназначены для использования с ударными или изгибающими нагрузками

Высокая твердость

Долговечность

Удобство хранения и транспортировки

Простота эксплуатации

Набор гайколомов 4 шт. 9-27 мм Jonnesway AG010109A - это удобный переносной комплект ручных инструментов, предназначенных для легкого и безопасного разрушения сложных гаек и закисших резьбовых соединений.