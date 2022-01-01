Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
Арт. jonnesway_4540
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|1.56
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Диаметр гайки, мм
|9, 27
- Набор гайколомов 4 шт. 9-27 мм Jonnesway AG010109A - это удобный переносной комплект ручных инструментов, предназначенных для легкого и безопасного разрушения сложных гаек и закисших резьбовых соединений.
Преимущества
- Каждый инструмент изготавливается из хромванадиевой стали и отличается высокой прочностью и длительным сроком службы
- Набор гайколомов с подвижными резцами, применяющиеся для обслуживания гаек размерами 9-12 мм (5/16”-1/2”), 12-16 мм (1/2”-5/8”), 16-21 мм (5/8”-7/8”) и 22-27 мм (7/8”-1-1/8”)
- Резцы имеют повышенную твердость и не предназначены для использования с ударными или изгибающими нагрузками
- Высокая твердость
- Долговечность
- Удобство хранения и транспортировки
- Простота эксплуатации