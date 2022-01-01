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Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
Найти аналог
Гайколомы и гайкорезы
    Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
    Арт. jonnesway_4540
    Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
    Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
    Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
      Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
      Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета
      Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета

      Набор гайколомов Jonnesway AG010109A 9-27 мм, 4 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4540

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		1.56
      Диаметр гайки, мм
      		9, 27
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор гайколомов 4 шт. 9-27 мм Jonnesway AG010109A - это удобный переносной комплект ручных инструментов, предназначенных для легкого и безопасного разрушения сложных гаек и закисших резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Каждый инструмент изготавливается из хромванадиевой стали и отличается высокой прочностью и длительным сроком службы
        • Набор гайколомов с подвижными резцами, применяющиеся для обслуживания гаек размерами 9-12 мм (5/16”-1/2”), 12-16 мм (1/2”-5/8”), 16-21 мм (5/8”-7/8”) и 22-27 мм (7/8”-1-1/8”)
        • Резцы имеют повышенную твердость и не предназначены для использования с ударными или изгибающими нагрузками
        • Высокая твердость
        • Долговечность
        • Удобство хранения и транспортировки
        • Простота эксплуатации 