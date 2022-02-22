Набор головок Арсенал НГ 12-1216/8 (12-гр. 16-27 мм. 8 предметов)
Арт. Х1302401
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Свечные головки
|Нет
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Свечной ключ
|Нет
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- Набор головок НГД Арсенал 12-1216/8, 23918 - это комплект 12-гранных торцевых головок с присоединительным квадратом 1/4". В набор входит восемь торцевых головок различного размера: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм. Такие головки используются при работе с крепежом который "утоплен" в поверхность или наоборот накручен на небольшие шпильки. Узкая специализация данный инструментов позволяет применять их в работе профессиональный станций технического обслуживания автомобилей. Все головки набора изготовлены из высокопрочной хромванадиевой стали, поэтому имеют бессрочную гарантию на свое использование.
Преимущества
- Компактность
- Набор состоит из 8 предметов
- Соответствует стандарту DIN
- Каждая головка набора головок НГД Арсенал 12-1216/8, 23918 находится на своем месте на пластиковом блистере, в индивидуальном посадочном отверстии