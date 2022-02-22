Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор головок Арсенал НГ 12-1216/8 (12-гр. 16-27 мм. 8 предметов)
5.0
2
1 470 ₽
Наборы торцевых головок
    Набор головок Арсенал НГ 12-1216/8 (12-гр. 16-27 мм. 8 предметов)
    Арт. Х1302401
    5.0
    2
    Набор головок Арсенал НГ 12-1216/8 (12-гр. 16-27 мм. 8 предметов)

      Набор головок Арсенал НГ 12-1216/8 (12-гр. 16-27 мм. 8 предметов)

      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302401
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Свечные головки
      		Нет
      Свечной ключ
      		Нет
      Все характеристики
      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      760 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      1 330 ₽
      5.0
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Отвертка крестовая Stanley Cushion Grip 064940, Ph2x100 мм
      320 ₽
      5.0
      Отвертка крестовая Stanley Cushion Grip 064940, Ph2x100 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Трещотка Gross 14082
      1 920 ₽
      5.0
      Трещотка Gross 14082
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      1 320 ₽
      4.5
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
      2 670 ₽
      5.0
      Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Набор головок Арсенал 23912 НГ 6-128/8 (шестигранные, 8-15 мм, 1/2", 8 шт.)
      Нет в наличии
      5.0
      Набор головок Арсенал 23912 НГ 6-128/8 (шестигранные, 8-15 мм, 1/2", 8 шт.)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор головок НГД Арсенал 12-1216/8, 23918 - это комплект 12-гранных торцевых головок с присоединительным квадратом 1/4".  В набор входит восемь торцевых головок различного размера: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм. Такие головки используются при работе с крепежом который "утоплен" в поверхность или наоборот накручен на небольшие шпильки. Узкая специализация данный инструментов позволяет применять их в работе профессиональный станций технического обслуживания автомобилей. Все головки набора изготовлены из высокопрочной хромванадиевой стали, поэтому имеют бессрочную гарантию на свое использование.

        Преимущества

        • Компактность
        • Набор состоит из 8 предметов
        • Соответствует стандарту DIN
        • Каждая головка набора головок НГД Арсенал 12-1216/8, 23918 находится на своем месте на пластиковом блистере, в индивидуальном посадочном отверстии