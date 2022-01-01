Набор головок Арсенал НГ23919 6-146/8, 6-гр., 6 - 13 мм 1/4", 8 предметов

Описание товара:

Комплектация:

8 торцевых головок: 6,7,8,9,10,11,12,13 мм. Держатель.

Набор торцевых головок Арсенал НГ 6-146/8 6-13мм 23919 - это комплект из 8 торцовочных головок с посадочным местом для присоединительного квадрата на 1/4". В комплект входят шестигранные головки различного размера. Все инструменты набора выполнены из высококачественной стали и предназначены для работы с автомобильным крепежом. Особенно эффективно используются удлиненные головки в случаях, когда гайка углублена в поверхность или находится на невысокой шпильке.