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Набор головок Арсенал НГ23919 6-146/8, 6-гр., 6 - 13 мм 1/4", 8 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок Арсенал НГ23919 6-146/8, 6-гр., 6 - 13 мм 1/4", 8 предметов
    Арт. Х1302136
    Набор головок Арсенал НГ23919 6-146/8, 6-гр., 6 - 13 мм 1/4", 8 предметов

      Набор головок Арсенал НГ23919 6-146/8, 6-гр., 6 - 13 мм 1/4", 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302136

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Вес, кг
      		0.35
      Количество предметов, шт
      		8
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор торцевых головок Арсенал НГ 6-146/8 6-13мм 23919 - это комплект из 8 торцовочных головок с посадочным местом для присоединительного квадрата на 1/4". В комплект входят шестигранные головки различного размера. Все инструменты набора выполнены из высококачественной стали и предназначены для работы с автомобильным крепежом. Особенно эффективно используются удлиненные головки в случаях, когда гайка углублена в поверхность или находится на невысокой шпильке. 

        Комплектация:

        1. 8 торцевых головок: 6,7,8,9,10,11,12,13 мм.
        2. Держатель.