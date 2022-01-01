Набор головок Арсенал НГ23919 6-146/8, 6-гр., 6 - 13 мм 1/4", 8 предметов
Арт. Х1302136
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.35
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Количество предметов, шт
|8
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание товара:Набор торцевых головок Арсенал НГ 6-146/8 6-13мм 23919 - это комплект из 8 торцовочных головок с посадочным местом для присоединительного квадрата на 1/4". В комплект входят шестигранные головки различного размера. Все инструменты набора выполнены из высококачественной стали и предназначены для работы с автомобильным крепежом. Особенно эффективно используются удлиненные головки в случаях, когда гайка углублена в поверхность или находится на невысокой шпильке.
Комплектация:
- 8 торцевых головок: 6,7,8,9,10,11,12,13 мм.
- Держатель.