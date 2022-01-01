Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов
Арт. ombratools_4237
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Количество предметов, шт
|12
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых глубоких головок 1/2"DR Ombra 912212 включает 12 предметов.
Особенности и преимущества:
- Все инструменты изготовлены из специальной легированной стали, что определяет высокий ресурс работы.
- Торцевые головки имеют двенадцатигранный профиль.
- Расположены на держателе, что облегчает транспортировку комплекта.
- Долговечность.
- Износостойкость.
Комплектация:
- Торцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
- Держатель "рельс".