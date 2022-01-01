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Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов
    Арт. ombratools_4237
    Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов
    Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов
      Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов
      Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов

      Набор головок торцевых глубоких 12 гранных Ombra 912212, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4237

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		1
      Количество предметов, шт
      		12
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых глубоких головок 1/2"DR Ombra 912212 включает 12 предметов. 

        Особенности и преимущества:

        • Все инструменты изготовлены из специальной легированной стали, что определяет высокий ресурс работы. 
        • Торцевые головки имеют двенадцатигранный профиль. 
        • Расположены на держателе, что облегчает транспортировку комплекта.
        • Долговечность.
        • Износостойкость.

        Комплектация:

        1. Торцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
        2. Держатель "рельс".