Набор головок торцевых глубоких Jonnesway S05HD4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 11-32 мм., 13 предметов
Арт. jonnesway_6097
Набор головок торцевых глубоких Jonnesway S05HD4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 11-32 мм., 13 предметов
Арт. jonnesway_6097
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Количество предметов, шт
|13
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4113S 49078 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.
Особенности:
- Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка.
- Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению.
- Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями.
- Шестигранные торцевые головки увеличенной длины.
- Применяются при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях.
- Изделия выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые глубокие, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
- Держатель "рельс".