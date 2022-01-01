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Набор головок торцевых глубоких Jonnesway S05HD4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 11-32 мм., 13 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых глубоких Jonnesway S05HD4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 11-32 мм., 13 предметов
    Арт. jonnesway_6097
    Набор головок торцевых глубоких Jonnesway S05HD4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 11-32 мм., 13 предметов

      Набор головок торцевых глубоких Jonnesway S05HD4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 11-32 мм., 13 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6097

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1
      Количество предметов, шт
      		13
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4113S 49078 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.

        Особенности:

        • Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. 
        • Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. 
        • Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями.
        • Шестигранные торцевые головки увеличенной длины. 
        • Применяются при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях. 
        • Изделия выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые глубокие, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Держатель "рельс".