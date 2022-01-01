Набор головок торцевых глубоких Jonnesway S05HD4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 11-32 мм., 13 предметов

Описание:

Особенности:

Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка.

Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению.

Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями.

Шестигранные торцевые головки увеличенной длины.

Применяются при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях.

Изделия выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

Комплектация:

1/2"DR: Головки торцевые глубокие, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. Держатель "рельс".

Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4113S 49078 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.