Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета
Арт. jonnesway_5459
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5.08
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Количество предметов, шт
|24
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок Jonnesway S04H4724S состоит из 24 предметов и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ. Торцевые головки позволяют выполнять работы с крепежом, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.
Особенности:
- Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.
- В наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах.
- Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом.
- Свечная головка применяется для снятия и переустановки свечей зажигания.
- Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.
- Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.
Преимущества:
- Удароустойчивый кейс.
- Долгий срок службы.
- Трещоточная рукоятка имеет 48 зубов.
- Тип головок: 6-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые, 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 34 мм.
- Головка торцевая свечная 16 мм.
- Рукоятка трещоточная, 278 мм.
- Вороток Т-образный, 300 мм.
- Удлинитель, 2 шт.: 125, 250 мм.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.