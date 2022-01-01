Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета

Описание:

Особенности:

Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.

В наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах.

Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом.

Свечная головка применяется для снятия и переустановки свечей зажигания.

Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.

Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.

Преимущества:

Удароустойчивый кейс.

Долгий срок службы.

Трещоточная рукоятка имеет 48 зубов.

Тип головок: 6-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

Комплектация:

1/2"DR: Головки торцевые, 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 34 мм. Головка торцевая свечная 16 мм. Рукоятка трещоточная, 278 мм. Вороток Т-образный, 300 мм. Удлинитель, 2 шт.: 125, 250 мм. Шарнир карданный. Металлический кейс.

Набор торцевых головок Jonnesway S04H4724S состоит из 24 предметов и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ. Торцевые головки позволяют выполнять работы с крепежом, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.