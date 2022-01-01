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Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета
    Арт. jonnesway_5459
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4724S, с аксессуарами, 24 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5459

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		5.08
      Количество предметов, шт
      		24
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Jonnesway S04H4724S состоит из 24 предметов и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ. Торцевые головки позволяют выполнять работы с крепежом, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.

        Особенности:

        • Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.
        • В наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах.
        • Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом.
        • Свечная головка применяется для снятия и переустановки свечей зажигания.
        • Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.
        • Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.

        Преимущества:

        • Удароустойчивый кейс. 
        • Долгий срок службы.
        • Трещоточная рукоятка имеет 48 зубов.
        • Тип головок: 6-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые, 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 34 мм.
        2. Головка торцевая свечная 16 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 278 мм.
        4. Вороток Т-образный, 300 мм.
        5. Удлинитель, 2 шт.: 125, 250 мм.
        6. Шарнир карданный.
        7. Металлический кейс.