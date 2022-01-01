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Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов
    Арт. jonnesway_5397
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5397

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.97
      Количество предметов, шт
      		18
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 18 предметов Jonnesway S04H2118S состоит из: трещотки, воротка шарнирного, воротка Т-образного, двух удлинителей, двенадцати торцевых головок и карданного шарнира. Применяется при слесарно-монтажных работах, при ремонте автомобиля. Все инструменты высокого качества и отличаются долгим сроком службы.

        Преимущества:

        • 18 предметов.
        • Удароустойчивый кейс. 
        • Кейс обеспечивает удобное хранение инструментов из набора Jonnesway S04H2118S.
        • Долгий срок службы.
        • Трещотка имеет двухкомпонентную рукоятку - комфортная работа.
        • Тип головок: 12-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.

        Комплектация:

        1. 1/4"DR: Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
        2. Рукоятка трещоточная, 135 мм.
        3. Удлинители, 2 шт: 50 и 100 мм.
        4. Вороток шарнирный, 125 мм.
        5. Вороток Т-образный.
        6. Шарнир карданный.
        7. Металлический кейс.