Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов

Описание:

Преимущества:

18 предметов.

Удароустойчивый кейс.

Кейс обеспечивает удобное хранение инструментов из набора Jonnesway S04H2118S.

Долгий срок службы.

Трещотка имеет двухкомпонентную рукоятку - комфортная работа.

Тип головок: 12-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.

Комплектация:

1/4"DR: Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Рукоятка трещоточная, 135 мм. Удлинители, 2 шт: 50 и 100 мм. Вороток шарнирный, 125 мм. Вороток Т-образный. Шарнир карданный. Металлический кейс.

Набор торцевых головок 18 предметов Jonnesway S04H2118S состоит из: трещотки, воротка шарнирного, воротка Т-образного, двух удлинителей, двенадцати торцевых головок и карданного шарнира. Применяется при слесарно-монтажных работах, при ремонте автомобиля. Все инструменты высокого качества и отличаются долгим сроком службы.