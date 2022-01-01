Набор головок торцевых Jonnesway S04H2118S, с аксессуарами, 18 предметов
Арт. jonnesway_5397
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.97
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Количество предметов, шт
|18
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок 18 предметов Jonnesway S04H2118S состоит из: трещотки, воротка шарнирного, воротка Т-образного, двух удлинителей, двенадцати торцевых головок и карданного шарнира. Применяется при слесарно-монтажных работах, при ремонте автомобиля. Все инструменты высокого качества и отличаются долгим сроком службы.
Преимущества:
- 18 предметов.
- Удароустойчивый кейс.
- Кейс обеспечивает удобное хранение инструментов из набора Jonnesway S04H2118S.
- Долгий срок службы.
- Трещотка имеет двухкомпонентную рукоятку - комфортная работа.
- Тип головок: 12-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.
Комплектация:
- 1/4"DR: Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
- Рукоятка трещоточная, 135 мм.
- Удлинители, 2 шт: 50 и 100 мм.
- Вороток шарнирный, 125 мм.
- Вороток Т-образный.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.