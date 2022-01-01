Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор головок торцевых Jonnesway S04H3125S, с аксессуарами, 24 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3125S, с аксессуарами, 24 предметов
    Арт. jonnesway_5422
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3125S, с аксессуарами, 24 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3125S, с аксессуарами, 24 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5422

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2.68
      Количество предметов, шт
      		24
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 3/8"DR 6-22 мм Jonnesway S04H3125S включает в себя 25 предметов, компактно расположенных в чемодане. 

        Преимущества:

        • Над каждой головкой написан её размер для быстрого поиска нужной.
        • Ключ с трещоткой обеспечивает легкое откручивание гаек.
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набор торцевых головок 3/8"DR 6-22 мм Jonnesway S04H3125S.
        • Долгий срок службы.
        • Тип головок: 6-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 3/8 дюйма.

        Комплектация:

        1. 3/8"DR: Головки торцевые, 17 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм.
        2. Свечная головка, 2 шт.: 16, 21 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 185 мм.
        4. Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм.
        5. Вороток Т-образный, 200 мм.
        6. Шарнир карданный.
        7. Металлический кейс.