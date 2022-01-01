Набор головок торцевых Jonnesway S04H3125S, с аксессуарами, 24 предметов
Арт. jonnesway_5422
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.68
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Количество предметов, шт
|24
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор торцевых головок 3/8"DR 6-22 мм Jonnesway S04H3125S включает в себя 25 предметов, компактно расположенных в чемодане.
Преимущества:
- Над каждой головкой написан её размер для быстрого поиска нужной.
- Ключ с трещоткой обеспечивает легкое откручивание гаек.
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набор торцевых головок 3/8"DR 6-22 мм Jonnesway S04H3125S.
- Долгий срок службы.
- Тип головок: 6-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 3/8 дюйма.
Комплектация:
- 3/8"DR: Головки торцевые, 17 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм.
- Свечная головка, 2 шт.: 16, 21 мм.
- Рукоятка трещоточная, 185 мм.
- Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм.
- Вороток Т-образный, 200 мм.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.