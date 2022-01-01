Набор головок торцевых Jonnesway S04H3125S, с аксессуарами, 24 предметов

Описание:

Набор торцевых головок 3/8"DR 6-22 мм Jonnesway S04H3125S включает в себя 25 предметов, компактно расположенных в чемодане.

Преимущества:

Над каждой головкой написан её размер для быстрого поиска нужной.

Ключ с трещоткой обеспечивает легкое откручивание гаек.

Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набор торцевых головок 3/8"DR 6-22 мм Jonnesway S04H3125S.

Долгий срок службы.

Тип головок: 6-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 3/8 дюйма.

Комплектация: