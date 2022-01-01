Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов
Арт. ombratools_2418
Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов
Арт. ombratools_2418
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.58
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Количество предметов, шт
|14
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок Е-профиль 910614 Ombra применяется с гайковертами. Головки в наборе различаются по диаметру и хвостовику, что обеспечивает удобство его использования. Выполняя монтажную работу с крепежом, необходимый по размеру инструмент легко найти в наборе. Оснастка используется для откручивания крепежа с профилем EXTERNAL TORX (Е).
Особенности и преимущества:
- Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.
- Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям.
- Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии.
- Тип крепления - квадрат с подпружиненным шариком.
Комплектация:
- Торцевые головки 1/4" DR: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8.
- Торцевые головки 3/8" DR: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18.
- Торцевые головки 1/2" DR: Е20, Е22, Е24.
- Держатель.