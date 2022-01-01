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Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов
    Арт. ombratools_2418
    Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов
    Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов
      Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов
      Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов

      Набор головок торцевых Ombra 910614, 1/4", 3/8", 1/2"DR на держателе, внешний TORX® E4-E24, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2418

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.58
      Количество предметов, шт
      		14
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Е-профиль 910614 Ombra применяется с гайковертами. Головки в наборе различаются по диаметру и хвостовику, что обеспечивает удобство его использования. Выполняя монтажную работу с крепежом, необходимый по размеру инструмент легко найти в наборе. Оснастка используется для откручивания крепежа с профилем EXTERNAL TORX (Е). 

        Особенности и преимущества:

        • Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент. 
        • Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям. 
        • Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии.
        • Тип крепления - квадрат с подпружиненным шариком.

        Комплектация:

        1. Торцевые головки 1/4" DR: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8.
        2. Торцевые головки 3/8" DR: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18.
        3. Торцевые головки 1/2" DR: Е20, Е22, Е24.
        4. Держатель.