Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета
Арт. jonnesway_5350
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.83
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Количество предметов, шт
|3
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Комплект торцевых ударных глубоких головок 3шт Jonnesway S03AD4303S 47494 - высокопрочные демонтажные приспособления для работы с колесными болтами и гайками.
Особенности:
- Применяются в автосервисах и шиномонтажных мастерских для снятия/установки легкосплавных колесных дисков легковых автомобилей.
- Подходят для совместной работы с механическим инструментом.
- Привод: 1/2"DR.
- Тип крепления - квадрат с отверстием.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые ударные глубокие, 3 шт.: 17, 19, 21 мм.
- Пластиковый кейс.