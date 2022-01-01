Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета

Описание:

Особенности:

Применяются в автосервисах и шиномонтажных мастерских для снятия/установки легкосплавных колесных дисков легковых автомобилей.

Подходят для совместной работы с механическим инструментом.

Привод: 1/2"DR.

Тип крепления - квадрат с отверстием.

Комплектация:

1/2"DR: Головки торцевые ударные глубокие, 3 шт.: 17, 19, 21 мм. Пластиковый кейс.

Комплект торцевых ударных глубоких головок 3шт Jonnesway S03AD4303S 47494 - высокопрочные демонтажные приспособления для работы с колесными болтами и гайками.