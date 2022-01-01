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Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета
    Арт. jonnesway_5350
    Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета
    Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета
      Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета
      Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета

      Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4303, 3 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5350

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.83
      Количество предметов, шт
      		3
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Комплект торцевых ударных глубоких головок 3шт Jonnesway S03AD4303S 47494 - высокопрочные демонтажные приспособления для работы с колесными болтами и гайками.

        Особенности:

        • Применяются в автосервисах и шиномонтажных мастерских для снятия/установки легкосплавных колесных дисков легковых автомобилей.
        • Подходят для совместной работы с механическим инструментом. 
        • Привод: 1/2"DR.
        • Тип крепления - квадрат с отверстием.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые ударные глубокие, 3 шт.: 17, 19, 21 мм.
        2. Пластиковый кейс.