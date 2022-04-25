Набор торцевых головок Berger BG 2030, 9 предметов

Преимущества

Материал Berger BG BG2030: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)

Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж

Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук

Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 9шт, 8-17мм Berger BG BG2030 применяется для монтажа/демонтажа различных деталей при ремонте и обслуживании разнообразного оборудования, техники и автомобильного транспорта. Головки удлиненной конструкции особенно полезны при необходимости выполнения крепежных работ в труднодоступных посадочных местах. Насадки полностью выполнены из высококачественного материала, обладают повышенным рабочим ресурсом.