Набор торцевых головок Berger BG 2030, 9 предметов
Арт. Х130225580
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
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Система измерения
|метрическая
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- Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 9шт, 8-17мм Berger BG BG2030 применяется для монтажа/демонтажа различных деталей при ремонте и обслуживании разнообразного оборудования, техники и автомобильного транспорта. Головки удлиненной конструкции особенно полезны при необходимости выполнения крепежных работ в труднодоступных посадочных местах. Насадки полностью выполнены из высококачественного материала, обладают повышенным рабочим ресурсом.
Преимущества
- Материал Berger BG BG2030: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
- Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
- Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
- Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук