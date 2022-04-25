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Набор торцевых головок Berger BG 2030, 9 предметов
5.0
2
1 421 ₽
1 563 ₽
Наборы торцевых головок
    Набор торцевых головок Berger BG 2030, 9 предметов
    Арт. Х130225580
    5.0
    2
    Набор торцевых головок Berger BG 2030, 9 предметов

      Набор торцевых головок Berger BG 2030, 9 предметов

      • -142 ₽
      1 421 ₽
      1 563 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130225580
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Система измерения
      		метрическая
      Все характеристики
      • -142 ₽
      1 421 ₽
      1 563 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 9шт, 8-17мм Berger BG BG2030 применяется для монтажа/демонтажа различных деталей при ремонте и обслуживании разнообразного оборудования, техники и автомобильного транспорта. Головки удлиненной конструкции особенно полезны при необходимости выполнения крепежных работ в труднодоступных посадочных местах. Насадки полностью выполнены из высококачественного материала, обладают повышенным рабочим ресурсом.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG2030: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
        • Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
        • Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук