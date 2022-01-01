Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra912411, 1/2"DR, 10-24 мм, 11 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.

Тип крепления - квадрат с отверстием.

Комплектация:

Головки торцевые ударные шестигранные 1/2DR 11 шт.: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм. Кейс.

Набор головок торцевых для ударного инструмента OMBRA 912411, применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механизированным инструментом ударного действия, при работе с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.