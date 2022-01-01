Набор головок торцевых глубоких Ombra 914110, 10 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Изделия изготовлены из прочной и качественной стали, обладающей повышенной износоустойчивостью.

Удлиненные головки применяются в мастерских для выполнения ремонтных работ.

Профиль: шестигранник.

Долгий срок службы.

Держатель для удобства хранения.

Комплектация:

Торцевые шестигранные головки (удлиненные) 1/4" DR: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Держатель "рельс".

Набор торцевых глубоких головок 1/4"DR на держателе Ombra 914110 состоит из 10 предметов и поставляется с держателем для удобства хранения.