Набор головок торцевых глубоких Ombra 914110, 10 предметов
Арт. ombratools_4239
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.41
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Количество предметов, шт
|10
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых глубоких головок 1/4"DR на держателе Ombra 914110 состоит из 10 предметов и поставляется с держателем для удобства хранения.
Особенности и преимущества:
- Изделия изготовлены из прочной и качественной стали, обладающей повышенной износоустойчивостью.
- Удлиненные головки применяются в мастерских для выполнения ремонтных работ.
- Профиль: шестигранник.
- Долгий срок службы.
- Держатель для удобства хранения.
Комплектация:
- Торцевые шестигранные головки (удлиненные) 1/4" DR: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
- Держатель "рельс".