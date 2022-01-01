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Набор головок торцевых глубоких Ombra 914110, 10 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых глубоких Ombra 914110, 10 предметов
    Арт. ombratools_4239
    Набор головок торцевых глубоких Ombra 914110, 10 предметов

      Набор головок торцевых глубоких Ombra 914110, 10 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4239

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.41
      Количество предметов, шт
      		10
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых глубоких головок 1/4"DR на держателе Ombra 914110 состоит из 10 предметов и поставляется с держателем для удобства хранения. 

        Особенности и преимущества:

        • Изделия изготовлены из прочной и качественной стали, обладающей повышенной износоустойчивостью. 
        • Удлиненные головки применяются в мастерских для выполнения ремонтных работ.
        • Профиль: шестигранник.
        • Долгий срок службы.
        • Держатель для удобства хранения.

        Комплектация:

        1. Торцевые шестигранные головки (удлиненные) 1/4" DR: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
        2. Держатель "рельс".