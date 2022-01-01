Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет

Описание товара:

Комплектация:

Головки торцевые 3/8"DR, 14 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм. Головки торцевые глубокие 3/8"DR, 4 шт.: 14, 15, 17, 19 мм. Свечная головка 3/8"DR, 3 шт.: 16, 18, 21 мм. Рукоятка трещоточная 3/8"DR, 185 мм. Удлинители 3/8"DR, 2 шт.: 75 и 250 мм. Шарнир карданный 3/8"DR. Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М). Насадки со вставками-битами 3/8"DR, 48 мм., 14 шт.: SL4, SL5.5, SL8, РН1, РН2, РН3, T10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50. Металлический кейс.

Набор торцевых головок 3/8"DR Jonnesway S04H3141S состоит из сорока одного предмета. Металлический кейс с рукояткой обеспечивает удобную транспортировку. Специальные углубления позволяют жестко закрепить инструменты в кейсе. Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.