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Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет
    Арт. Х130225547
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, 3/8" DR 6-24 мм, 41предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130225547

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		4.19
      Количество предметов, шт
      		41
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор торцевых головок 3/8"DR Jonnesway S04H3141S состоит из сорока одного предмета. Металлический кейс с рукояткой обеспечивает удобную транспортировку. Специальные углубления позволяют жестко закрепить инструменты в кейсе. Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые 3/8"DR, 14 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм.
        2. Головки торцевые глубокие 3/8"DR, 4 шт.: 14, 15, 17, 19 мм.
        3. Свечная головка 3/8"DR, 3 шт.: 16, 18, 21 мм.
        4. Рукоятка трещоточная 3/8"DR, 185 мм.
        5. Удлинители 3/8"DR, 2 шт.: 75 и 250 мм.
        6. Шарнир карданный 3/8"DR.
        7. Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М).
        8. Насадки со вставками-битами 3/8"DR, 48 мм., 14 шт.: SL4, SL5.5, SL8, РН1, РН2, РН3, T10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50.
        9. Металлический кейс.