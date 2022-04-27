Набор головок ударных Арсенал 7068360 для монтажа колес 17, 19, 21 мм, 3 предмета
Арт. Х130225541
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.3
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Количество предметов, шт
|3
- Набор ударных головок для монтажа колес удлиненных АРСЕНАЛ 17-19-21 7068360 с пластиковыми втулками в пластиковом кейсе, для легкосплавных дисков автомобилей.
Преимущества
- Набор головок АРСЕНАЛ ударных предназначен для монтажа колес
- Посадочный размер: 1/2 дюйм, D: 17,19,21 мм