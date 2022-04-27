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Набор головок ударных Арсенал 7068360 для монтажа колес 17, 19, 21 мм, 3 предмета
5.0
2
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок ударных Арсенал 7068360 для монтажа колес 17, 19, 21 мм, 3 предмета
    Арт. Х130225541
    5.0
    2
    Набор головок ударных Арсенал 7068360 для монтажа колес 17, 19, 21 мм, 3 предмета

      Набор головок ударных Арсенал 7068360 для монтажа колес 17, 19, 21 мм, 3 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130225541
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.3
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор ударных головок для монтажа колес удлиненных АРСЕНАЛ 17-19-21 7068360 с пластиковыми втулками в пластиковом кейсе, для легкосплавных дисков автомобилей.

        Преимущества

        • Набор головок АРСЕНАЛ ударных предназначен для монтажа колес
        • Посадочный размер: 1/2 дюйм, D: 17,19,21 мм