Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов

Преимущества

Выбор направления вращения

Внушительный рабочий ресурс

Устойчивость к перегрузкам и перегреву

Надежный ударный механизм "двойной молот"

Возможность длительной работы без остановки

Набор головок позволяет сразу приступить к работе

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Прочный кейс для удобства хранения и транспортировки Jonnesway JAI-1044K 48951

Набор инструмента Jonnesway JAI-1044K 17 предметов 48951 предназначен для слесарно-монтажных работ. Ударный механизм позволяет обслуживать осложненные и нагруженные соединения с размером резьбы до М16. Возможна регулировка значения крутящего момента при помощи вращения регулятора. Металлический корпус покрыт специальной ударопрочной эмалью, нанесенной электростатическим способом. Резинополимерная накладка рукоятки уменьшает воздействие вибрации на руку пользователя.