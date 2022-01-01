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Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов
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Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов
    Арт. jonnesway_4949
    Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов
    Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов
      Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов
      Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов

      Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4949

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента Jonnesway JAI-1044K 17 предметов 48951 предназначен для слесарно-монтажных работ. Ударный механизм позволяет обслуживать осложненные и нагруженные соединения с размером резьбы до М16. Возможна регулировка значения крутящего момента при помощи вращения регулятора. Металлический корпус покрыт специальной ударопрочной эмалью, нанесенной электростатическим способом. Резинополимерная накладка рукоятки уменьшает воздействие вибрации на руку пользователя.

        Преимущества

        • Выбор направления вращения
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
        • Надежный ударный механизм "двойной молот"
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Набор головок позволяет сразу приступить к работе
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
        • Прочный кейс для удобства хранения и транспортировки Jonnesway JAI-1044K 48951