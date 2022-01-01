Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета
Арт. О00000007347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Свечные головки
|Нет
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Свечной ключ
|Нет
- Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 42 предмета состоит из большого количества подходящих для обслуживания автомобиля приспособлений. Все изделия выполнено из высокопрочной стали и прошли термическую обработку. Для защиты от коррозии рабочие части оцинкованы. Комплект из 42 инструментов поставляется в удобном пластиковом кейсе.
Преимущества
- 42 предмета
- Рабочие части набора слесарно-монтажного инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 42 предмета 27625-H42 выполнены из высокопрочной стали
- Соответствует стандартам ГОСТ
- Термическая обработка рабочей поверхности