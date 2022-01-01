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Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета
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Наборы торцевых головок
    Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета
    Арт. О00000007347
    Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета
    Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета
      Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета
      Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета

      Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007347

      Характеристики

      Производитель
      		НИЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Свечные головки
      		Нет
      Свечной ключ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 42 предмета состоит из большого количества подходящих для обслуживания автомобиля приспособлений. Все изделия выполнено из высокопрочной стали и прошли термическую обработку. Для защиты от коррозии рабочие части оцинкованы. Комплект из 42 инструментов поставляется в удобном пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • 42 предмета
        • Рабочие части набора слесарно-монтажного инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 42 предмета 27625-H42 выполнены из высокопрочной стали
        • Соответствует стандартам ГОСТ
        • Термическая обработка рабочей поверхности