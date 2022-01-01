Набор инструмента слесарно-шоферского НИЗ "Автомобилист-1" 57029025, 42 предмета

Преимущества

42 предмета

Рабочие части набора слесарно-монтажного инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 42 предмета 27625-H42 выполнены из высокопрочной стали

Соответствует стандартам ГОСТ

Термическая обработка рабочей поверхности

Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 42 предмета состоит из большого количества подходящих для обслуживания автомобиля приспособлений. Все изделия выполнено из высокопрочной стали и прошли термическую обработку. Для защиты от коррозии рабочие части оцинкованы. Комплект из 42 инструментов поставляется в удобном пластиковом кейсе.