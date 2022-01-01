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Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Арт. ombratools_2310
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2310

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.94
      Габариты, мм
      		360х450х90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT101S 1/4" и 1/2"DR состоит из ста одного различного инструмента для самых разнообразных ремонтно-крепежных, механизированных и других работ. Пожизненная гарантия инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.

        Преимущества

        • Набор инструмента, по своей комплектации отражающий значение слова «универсальный»
        • В комплекте представлены инструменты для работы с внутренними и внешними рабочими профилями крепежных деталей в широком диапазоне, инструменты для резки и удержания различных предметов, рулетка
        • Это набор на все случаи жизни: удобен при ремонте техники, пригоден для проведения работ по дому, незаменим в дороге