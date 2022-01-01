Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет

Универсальный набор инструмента Ombra OMT101S 1/4" и 1/2"DR состоит из ста одного различного инструмента для самых разнообразных ремонтно-крепежных, механизированных и других работ. Пожизненная гарантия инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.



Преимущества