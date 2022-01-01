Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4", 1/2"DR, 101 предмет
Арт. ombratools_2310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.94
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Габариты, мм
|360х450х90
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT101S 1/4" и 1/2"DR состоит из ста одного различного инструмента для самых разнообразных ремонтно-крепежных, механизированных и других работ. Пожизненная гарантия инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.
Преимущества
- Набор инструмента, по своей комплектации отражающий значение слова «универсальный»
- В комплекте представлены инструменты для работы с внутренними и внешними рабочими профилями крепежных деталей в широком диапазоне, инструменты для резки и удержания различных предметов, рулетка
- Это набор на все случаи жизни: удобен при ремонте техники, пригоден для проведения работ по дому, незаменим в дороге