Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
Арт. ombratools_2305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.78
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Габариты, мм
|450x360x90
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT55S 4-32 мм 1/4" и 1/2"DR предназначен для профессионального применения. В удобном практичном кейсе компактно размещены 55 предметов - для выполнения различных крепежных и ремонтных работ.
Преимущества
- В наборе содержится ассортимент инструмента необходимого для проведения несложного ремонта, технического обслуживания автомототехники своими силами и работ по дому
- Инструменты изготовлены из легированной стали
- Тройное хромоникелевое покрытие - для долговечности инструментов
- Пожизненная гарантия прочности