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Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
    Арт. ombratools_2305
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2305

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.78
      Габариты, мм
      		450x360x90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT55S 4-32 мм 1/4" и 1/2"DR предназначен для профессионального применения. В удобном практичном кейсе компактно размещены 55 предметов - для выполнения различных крепежных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • В наборе содержится ассортимент инструмента необходимого для проведения несложного ремонта, технического обслуживания автомототехники своими силами и работ по дому
        • Инструменты изготовлены из легированной стали
        • Тройное хромоникелевое покрытие - для долговечности инструментов
        • Пожизненная гарантия прочности