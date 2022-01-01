Набор инструмента универсальный Ombra OMT55S, 1/4", 1/2"DR, 55 предметов

Универсальный набор инструмента Ombra OMT55S 4-32 мм 1/4" и 1/2"DR предназначен для профессионального применения. В удобном практичном кейсе компактно размещены 55 предметов - для выполнения различных крепежных и ремонтных работ.



Преимущества