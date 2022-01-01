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Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
    Арт. ombratools_4232
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_4232

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.4
      Габариты, мм
      		330х410х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT75S 1/4"DR и 1/2"DR поставляется в прочном кейсе, для удобства хранения и транспортировки. Он состоит из семидесяти пяти различных инструментов для самых разнообразных ремонтно-крепежных, восстановительных и других работ. Продолжительный срок эксплуатации инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента с адаптированным ассортиментом изделий, позволяющих производить определенный спектр операций по обслуживанию различных резьбовых соединений, включая обслуживание непрофилированных деталей и деталей с разнообразными внутренними рабочими профилями
        • Инструменты изготовлены из легированной стали - для прочности и долговечности
        • Пожизненная гарантия качества
        • Защита от химических и механических воздействий