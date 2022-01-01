Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов
Арт. ombratools_4232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.4
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Габариты, мм
|330х410х85
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT75S 1/4"DR и 1/2"DR поставляется в прочном кейсе, для удобства хранения и транспортировки. Он состоит из семидесяти пяти различных инструментов для самых разнообразных ремонтно-крепежных, восстановительных и других работ. Продолжительный срок эксплуатации инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента с адаптированным ассортиментом изделий, позволяющих производить определенный спектр операций по обслуживанию различных резьбовых соединений, включая обслуживание непрофилированных деталей и деталей с разнообразными внутренними рабочими профилями
- Инструменты изготовлены из легированной стали - для прочности и долговечности
- Пожизненная гарантия качества
- Защита от химических и механических воздействий