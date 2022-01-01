Набор инструмента универсальный Ombra OMT75S, 1/4", 1/2"DR, 75 предметов

Универсальный набор инструмента Ombra OMT75S 1/4"DR и 1/2"DR поставляется в прочном кейсе, для удобства хранения и транспортировки. Он состоит из семидесяти пяти различных инструментов для самых разнообразных ремонтно-крепежных, восстановительных и других работ. Продолжительный срок эксплуатации инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.



Преимущества