Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов

Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR, 77 шт OMBRA OMT77S используется для ремонта и обслуживания разнообразных конструкций и агрегатов. Комплект инструментов широко используется как среди мастеров-любителей, так и среди профессионалов.



Преимущества