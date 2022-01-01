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Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
    Арт. ombratools_2316
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2316

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.8
      Габариты, мм
      		360х450х90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR, 77 шт OMBRA OMT77S используется для ремонта и обслуживания разнообразных конструкций и агрегатов. Комплект инструментов широко используется как среди мастеров-любителей, так и среди профессионалов. 

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента с расширенной областью применения при обслуживании резьбовых соединений с внешними шестигранными рабочими профилями в диапазоне от 4 до 32 мм, обслуживания крепежа с внутренними рабочими профилями и удержания деталей
        • Набор включает в себя большое количество необходимых предметов для выполнения монтажных работ
        • Каждый инструмент изготовлен из прочной стали высокого качества
        • Мелкий шаг трещотки для удобной работы в ограниченном пространстве - 72 зуба
        • Долгий срок службы
        • Надежность
        • Износоустойчивость
        • Шестигранные торцевые головки