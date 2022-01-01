Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S, 1/4", 1/2"DR, 77 предметов
Арт. ombratools_2316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.8
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Габариты, мм
|360х450х90
- Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR, 77 шт OMBRA OMT77S используется для ремонта и обслуживания разнообразных конструкций и агрегатов. Комплект инструментов широко используется как среди мастеров-любителей, так и среди профессионалов.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента с расширенной областью применения при обслуживании резьбовых соединений с внешними шестигранными рабочими профилями в диапазоне от 4 до 32 мм, обслуживания крепежа с внутренними рабочими профилями и удержания деталей
- Набор включает в себя большое количество необходимых предметов для выполнения монтажных работ
- Каждый инструмент изготовлен из прочной стали высокого качества
- Мелкий шаг трещотки для удобной работы в ограниченном пространстве - 72 зуба
- Долгий срок службы
- Надежность
- Износоустойчивость
- Шестигранные торцевые головки