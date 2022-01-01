Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета

Универсальный набор инструмента Ombra OMT94S применяется для крепежных работ. В удобном пластиковом кейсе компактно расположено 94 предмета. При правильных условиях эксплуатации, компания Ombra дает пожизненную гарантию на инструменты.



Преимущества

Универсальный набор инструмента популярной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений с внешними и внутренними рабочими профилями в широком диапазоне

Данный набор можно считать отличным дополнением для организации рабочего места механика

Технология Трипл Коатинг защищает инструменты от коррозии

Легированные стали, используемые в изготовлении инструментов, делают их более прочными и долговечными



