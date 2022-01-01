Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
Арт. ombratools_2309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.25
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Габариты, мм
|290х380х85
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT94S применяется для крепежных работ. В удобном пластиковом кейсе компактно расположено 94 предмета. При правильных условиях эксплуатации, компания Ombra дает пожизненную гарантию на инструменты.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента популярной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений с внешними и внутренними рабочими профилями в широком диапазоне
- Данный набор можно считать отличным дополнением для организации рабочего места механика
- Технология Трипл Коатинг защищает инструменты от коррозии
- Легированные стали, используемые в изготовлении инструментов, делают их более прочными и долговечными