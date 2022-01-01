Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
Найти аналог
Наборы бит и головок torx
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Арт. ombratools_2309
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2309

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.25
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT94S применяется для крепежных работ. В удобном пластиковом кейсе компактно расположено 94 предмета. При правильных условиях эксплуатации, компания Ombra дает пожизненную гарантию на инструменты.

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента популярной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений с внешними и внутренними рабочими профилями в широком диапазоне
        • Данный набор можно считать отличным дополнением для организации рабочего места механика
        • Технология Трипл Коатинг защищает инструменты от коррозии
        • Легированные стали, используемые в изготовлении инструментов, делают их более прочными и долговечными