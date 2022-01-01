Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
Арт. ombratools_2317
Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
Арт. ombratools_2317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.7
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Габариты, мм
|360х450х90
- Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными головками 1/2"DR, 77 шт OMBRA OMT77S12 используется для ремонтно-сборочных работ в различных сферах деятельности, например, в автомобильных и прочих мастерских.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента с расширенной областью применения при обслуживании резьбовых соединений с внешними рабочими профилями в диапазоне от 4 до 32 мм
- Применение 12-гранных торцевых головок 1/2"DR облегчает проведение работ в труднодоступных местах за счет более удобного позиционирования головки на крепеже и одновременно позволяя обслуживать резьбовые детали с 12-гранным рабочим профилем
- Комплект включает в себя большое количество инструментов высокого качества
- Наличие удобных эргономичных рукояток делает рабочий процесс более быстрым и комфортным