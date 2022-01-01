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Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
    Арт. ombratools_2317
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2317

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.7
      Габариты, мм
      		360х450х90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными головками 1/2"DR, 77 шт OMBRA OMT77S12 используется для ремонтно-сборочных работ в различных сферах деятельности, например, в автомобильных и прочих мастерских.

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента с расширенной областью применения при обслуживании резьбовых соединений с внешними рабочими профилями в диапазоне от 4 до 32 мм
        • Применение 12-гранных торцевых головок 1/2"DR облегчает проведение работ в труднодоступных местах за счет более удобного позиционирования головки на крепеже и одновременно позволяя обслуживать резьбовые детали с 12-гранным рабочим профилем
        • Комплект включает в себя большое количество инструментов высокого качества
        • Наличие удобных эргономичных рукояток делает рабочий процесс более быстрым и комфортным