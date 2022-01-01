Набор инструмента универсальный Ombra OMT77S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными, 77 предметов

Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными головками 1/2"DR, 77 шт OMBRA OMT77S12 используется для ремонтно-сборочных работ в различных сферах деятельности, например, в автомобильных и прочих мастерских.



Преимущества