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Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Арт. ombratools_2314
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2314

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.18
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR Ombra OMT94S12 включает в себя широкий ассортимент инструмента для работы с различными резьбовыми соединениями. 

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента популярной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений с внешними и внутренними рабочими профилями в широком диапазоне
        • Комплектация аналогична набору OMT94S, но содержит в своем составе 12-гранные торцевые головки 1/2"DR, что облегчает проведение работ в труднодоступных местах за счет более удобного позиционирования головки на крепеже и одновременно позволяя обслуживать резьбовые детали с 12-гранным рабочим профилем
        • Все предметы в наборе изготовлены из легированной хромованадиевой стали и имеют пожизненную гарантию качества (при правильном использовании)
        • Технология отделки "Triple Coating" придает изделиям высокую механическую прочность и химическую стойкость
        • Для уверенного хвата приводы и отвертка оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками
        • Набор поставляется в кейс из ударопрочного пластика, что обеспечивает надежное, безопасное хранение и транспортировку