Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
Арт. ombratools_2314
Набор инструмента универсальный Ombra OMT94S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 94 предмета
Арт. ombratools_2314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.18
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Габариты, мм
|290х380х85
- Универсальный набор инструмента с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR Ombra OMT94S12 включает в себя широкий ассортимент инструмента для работы с различными резьбовыми соединениями.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента популярной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений с внешними и внутренними рабочими профилями в широком диапазоне
- Комплектация аналогична набору OMT94S, но содержит в своем составе 12-гранные торцевые головки 1/2"DR, что облегчает проведение работ в труднодоступных местах за счет более удобного позиционирования головки на крепеже и одновременно позволяя обслуживать резьбовые детали с 12-гранным рабочим профилем
- Все предметы в наборе изготовлены из легированной хромованадиевой стали и имеют пожизненную гарантию качества (при правильном использовании)
- Технология отделки "Triple Coating" придает изделиям высокую механическую прочность и химическую стойкость
- Для уверенного хвата приводы и отвертка оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками
- Набор поставляется в кейс из ударопрочного пластика, что обеспечивает надежное, безопасное хранение и транспортировку