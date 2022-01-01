Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
Арт. ombratools_2311
Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
Арт. ombratools_2311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.88
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Габариты, мм
|290х380х85
- Универсальный набор торцевых головок Ombra OMT108S предназначен для профессионального использования. Набор состоит из 108 предметов, необходимых для различных крепежных, ремонтных, механизированных и других работ.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента расширенной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений, в том числе при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях с внешними рабочими профилями в широком диапазоне, включая профиль внешний TORX®
- Данный набор можно считать отличным дополнением для организации рабочего места механика
- Все инструменты набора изготовлены из легированной стали - это делает их более прочными и долговечными
- Пожизненная гарантия инструментов подтверждает высокое качество их изготовления