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Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
    Арт. ombratools_2311
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2311

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.88
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор торцевых головок Ombra OMT108S предназначен для профессионального использования. Набор состоит из 108 предметов, необходимых для различных крепежных, ремонтных, механизированных и других работ.

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента расширенной комплектации, позволяющей производить обслуживание резьбовых соединений, в том числе при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях с внешними рабочими профилями в широком диапазоне, включая профиль внешний TORX® 
        • Данный набор можно считать отличным дополнением для организации рабочего места механика
        • Все инструменты набора изготовлены из легированной стали - это делает их более прочными и долговечными
        • Пожизненная гарантия инструментов подтверждает высокое качество их изготовления