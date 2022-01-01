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Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
    Арт. ombratools_2312
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2312

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10.85
      Габариты, мм
      		415х535х105
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT131S  состоит из ста тридцати одного инструмента, изготовленных из легированной стали с пожизненной гарантией качества. 

        Преимущества

        • Универсальный набор инструмента для обеспечения рабочего процесса по ремонту и регламентному стационарному обслуживанию продукции машиностроения и оперативного создания рабочего места механика при производстве выездных или аварийных работ
        • Специальная технология "Triple Coating" защищает инструменты от механических и химических воздействий
        • Хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии - защита от механических и химических воздействий
        • Применение легированной стали при изготовлении инструментов - пожизненная гарантия долговечности, прочности и надежности