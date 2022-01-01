Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет

Преимущества

Универсальный набор инструмента для обеспечения рабочего процесса по ремонту и регламентному стационарному обслуживанию продукции машиностроения и оперативного создания рабочего места механика при производстве выездных или аварийных работ

Специальная технология "Triple Coating" защищает инструменты от механических и химических воздействий

Хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии - защита от механических и химических воздействий

Применение легированной стали при изготовлении инструментов - пожизненная гарантия долговечности, прочности и надежности

Универсальный набор инструмента Ombra OMT131S состоит из ста тридцати одного инструмента, изготовленных из легированной стали с пожизненной гарантией качества.