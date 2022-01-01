Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
Арт. ombratools_2312
Набор инструмента универсальный Ombra OMT131S, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет
Арт. ombratools_2312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10.85
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Габариты, мм
|415х535х105
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT131S состоит из ста тридцати одного инструмента, изготовленных из легированной стали с пожизненной гарантией качества.
Преимущества
- Универсальный набор инструмента для обеспечения рабочего процесса по ремонту и регламентному стационарному обслуживанию продукции машиностроения и оперативного создания рабочего места механика при производстве выездных или аварийных работ
- Специальная технология "Triple Coating" защищает инструменты от механических и химических воздействий
- Хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии - защита от механических и химических воздействий
- Применение легированной стали при изготовлении инструментов - пожизненная гарантия долговечности, прочности и надежности