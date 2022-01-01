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Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
    Арт. jonnesway_5489
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5489

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		7.82
      Габариты, мм
      		315х460х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Super Tech Jonnesway S68H5234111S состоит из 111 предметов. Большой ассортимент инструментов позволяет выполнять широкий спектр работ. Все насадки  имеют хромовое покрытие для предотвращения появления коррозии, что увеличивает их срок службы.

        Преимущества

        • Комплект состоит из 111 предметов
        • Есть три трещотки с разными приводами
        • Кейс имеет рукоятку для удобной транспортировки инструментов
        • В кейсе есть специальные углубления для удобного хранения универсального набора инструмента Super Tech Jonnesway S68H5234111S
        • Один номинальный размер головки или ключа “SUPER TECH” подходит для семи различных профилей и применяется для гаек и головок болтов 6-и и 12-гранных метрических размеров, 6-и и 12-гранных дюймовых размеров, болтов внешний TORX, SPLINE, головок крепежа четырех и трехгранных. Система “SUPER TECH” способна справится даже с поврежденным (скругленным до 50%) крепежом