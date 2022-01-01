Набор инструментов универсальный Jonnesway S68H5234111S, Super Tech, 111 предметов

Универсальный набор инструмента Super Tech Jonnesway S68H5234111S состоит из 111 предметов. Большой ассортимент инструментов позволяет выполнять широкий спектр работ. Все насадки имеют хромовое покрытие для предотвращения появления коррозии, что увеличивает их срок службы.



Преимущества