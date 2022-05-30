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Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
5.0
4
4 430 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
    Арт. X10192089
    5.0
    4
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов

      4 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10192089
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.38
      Габариты, мм
      		170х260х50
      Все характеристики
      4 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT57S 1/4"DR состоит из 57 предметов, изготовленных по специальной технологии Трипл Коатинг. За счет этого инструменты защищены от механических и химических воздействий. 

        Преимущества

        • Все инструменты расположены в пластиковом кейсе. Надежная застежка предотвращает выпадение инструментов из кейса
        • Размеры инструментов универсального набора Ombra OMT57S 1/4"DR подписаны - для удобства выбора
        • Защита инструментов от коррозии
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