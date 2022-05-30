Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов
Арт. X10192089
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.38
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Габариты, мм
|170х260х50
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Универсальный набор инструмента Ombra OMT57S 1/4"DR состоит из 57 предметов, изготовленных по специальной технологии Трипл Коатинг. За счет этого инструменты защищены от механических и химических воздействий.
Преимущества
- Все инструменты расположены в пластиковом кейсе. Надежная застежка предотвращает выпадение инструментов из кейса
- Размеры инструментов универсального набора Ombra OMT57S 1/4"DR подписаны - для удобства выбора
- Защита инструментов от коррозии
- Широкий выбор головок