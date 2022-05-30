Набор инструмента универсальный Ombra OMT57S, 57 предметов

Преимущества

Все инструменты расположены в пластиковом кейсе. Надежная застежка предотвращает выпадение инструментов из кейса

Размеры инструментов универсального набора Ombra OMT57S 1/4"DR подписаны - для удобства выбора

Защита инструментов от коррозии

Широкий выбор головок

Универсальный набор инструмента Ombra OMT57S 1/4"DR состоит из 57 предметов, изготовленных по специальной технологии Трипл Коатинг. За счет этого инструменты защищены от механических и химических воздействий.