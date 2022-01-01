Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментальный ящик универсальный Jonnesway C-3DH262, 62 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментальный ящик универсальный Jonnesway C-3DH262, 62 предмета
    Арт. jonnesway_6286
    Набор инструментальный ящик универсальный Jonnesway C-3DH262, 62 предмета

      Набор инструментальный ящик универсальный Jonnesway C-3DH262, 62 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_6286

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		17
      Габариты, мм
      		520x240x370
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструментов 62 предмета Jonnesway C-3DH262 является многофункциональном комплектом, который содержит приспособления, необходимые для перекусывания, удержания, монтажа или демонтажа резьбовых соединений. 

        Преимущества

        • Рабочая часть инструментов выполнена из прочной стали, которая обеспечивает долговечность и износостойкость
        • Размещается набор из 62 предметов в металлическом ящике с множеством отделений