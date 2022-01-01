Набор инструментальный ящик универсальный Jonnesway C-3DH262, 62 предмета
Арт. jonnesway_6286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|17
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Габариты, мм
|520x240x370
- Универсальный набор инструментов 62 предмета Jonnesway C-3DH262 является многофункциональном комплектом, который содержит приспособления, необходимые для перекусывания, удержания, монтажа или демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Рабочая часть инструментов выполнена из прочной стали, которая обеспечивает долговечность и износостойкость
- Размещается набор из 62 предметов в металлическом ящике с множеством отделений