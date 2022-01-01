Набор инструментов универсальный JonneswayC-3DH203, 66 предметов
Арт. jonnesway_4706
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|16.4
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Габариты, мм
|233х520х372
- Трехсекционный переносной инструментальный ящик с габаритами 470х220х350 мм. Изготовлен из холоднокатаной стали, покрашен ударопрочной порошковой эмалью. Кулисный механизм открывания ящика обеспечивает защиту от перекосов. В верхней части имеются отверстия для дужки небольшого навесного замка.
Преимущества
- В наборе содержится ассортимент инструмента необходимого для проведения несложного ремонта, технического обслуживания автомототехники своими силами и работ по дому
- Инструментальный ящик обеспечивает легкую транспортировку инструментов
- Большой спектр насадок и инструментов позволяет выполнять любые задачи