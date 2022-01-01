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Набор инструментов универсальный JonneswayC-3DH203, 66 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный JonneswayC-3DH203, 66 предметов
    Арт. jonnesway_4706
    Набор инструментов универсальный JonneswayC-3DH203, 66 предметов

      Набор инструментов универсальный JonneswayC-3DH203, 66 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4706

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		16.4
      Габариты, мм
      		233х520х372
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехсекционный переносной инструментальный ящик с габаритами 470х220х350 мм. Изготовлен из холоднокатаной стали, покрашен ударопрочной порошковой эмалью. Кулисный механизм открывания ящика обеспечивает защиту от перекосов. В верхней части имеются отверстия для дужки небольшого навесного замка. 

        Преимущества

        • В наборе содержится ассортимент инструмента необходимого для проведения несложного ремонта, технического обслуживания автомототехники своими силами и работ по дому
        • Инструментальный ящик обеспечивает легкую транспортировку инструментов
        • Большой спектр насадок и инструментов позволяет выполнять любые задачи