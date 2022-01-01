Набор инструментов универсальный JonneswayC-3DH203, 66 предметов

Трехсекционный переносной инструментальный ящик с габаритами 470х220х350 мм. Изготовлен из холоднокатаной стали, покрашен ударопрочной порошковой эмалью. Кулисный механизм открывания ящика обеспечивает защиту от перекосов. В верхней части имеются отверстия для дужки небольшого навесного замка.



Преимущества

В наборе содержится ассортимент инструмента необходимого для проведения несложного ремонта, технического обслуживания автомототехники своими силами и работ по дому

Инструментальный ящик обеспечивает легкую транспортировку инструментов

Большой спектр насадок и инструментов позволяет выполнять любые задачи



