Набор инструментов 2269470 Арсенал для ВАЗ, 94 предмета

Набор автомобильного инструмента для ВАЗ Арсенал 2269470 представляет собой сочетание торцевых головок, комбинированных ключей и прочего слесарно-монтажного инструмента, которая подобрана для ремонта легковых автомобилей марки ВАЗ. Набор состоит из 94 предметов изготовленных и высококачественной стали. В состав набора входят такие специфические инструменты как: головки и насадки с профилем TORX, вороток с шарниром и телескопической магнитной ручкой и выколоткой. Набор поставляется в прочном пластмассовом кейсе.



Преимущества