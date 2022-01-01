Набор инструментов 2269470 Арсенал для ВАЗ, 94 предмета
Арт. Х1302892
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|24
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Габариты, мм
|400x200x580
- Набор автомобильного инструмента для ВАЗ Арсенал 2269470 представляет собой сочетание торцевых головок, комбинированных ключей и прочего слесарно-монтажного инструмента, которая подобрана для ремонта легковых автомобилей марки ВАЗ. Набор состоит из 94 предметов изготовленных и высококачественной стали. В состав набора входят такие специфические инструменты как: головки и насадки с профилем TORX, вороток с шарниром и телескопической магнитной ручкой и выколоткой. Набор поставляется в прочном пластмассовом кейсе.
Преимущества
- Набор специально разработан для проведения регламентных работ по ТО автомобилей марки ВАЗ
- Набор включает в себя 94 инструмента
- Неограниченный срок использования инструментов при правильной эксплуатации