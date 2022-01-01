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Набор инструментов 2269470 Арсенал для ВАЗ, 94 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов 2269470 Арсенал для ВАЗ, 94 предмета
    Арт. Х1302892
    Набор инструментов 2269470 Арсенал для ВАЗ, 94 предмета

      Набор инструментов 2269470 Арсенал для ВАЗ, 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. Х1302892

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		24
      Габариты, мм
      		400x200x580
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор автомобильного инструмента для ВАЗ Арсенал 2269470 представляет собой сочетание торцевых головок, комбинированных ключей и прочего слесарно-монтажного инструмента, которая подобрана для ремонта легковых автомобилей марки ВАЗ. Набор состоит из 94 предметов изготовленных и высококачественной стали. В состав набора входят такие специфические инструменты как: головки и насадки с профилем TORX,  вороток с шарниром и телескопической магнитной ручкой и выколоткой. Набор поставляется в прочном пластмассовом кейсе.

        Преимущества

        • Набор специально разработан для проведения регламентных работ по ТО автомобилей марки ВАЗ
        • Набор включает в себя 94 инструмента
        • Неограниченный срок использования инструментов при правильной эксплуатации