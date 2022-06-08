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Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
    Арт. О00000003978
    5.0
    2
    Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
    Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
    Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
    Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
      Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
      Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
      Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов
      Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов

      Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000003978
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		510x162x78
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 14 предметов 3/4 для грузовиков (Т) Арсенал AA-C34КT14 8144630 содержит минимальный комплект инструмента, необходимый для ремонта. Идеально для владельцев большегрузного транспорта и средств большой механизации. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Надежный кейс из штампованной листовой стали. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.