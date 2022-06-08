Набор инструментов 3/4" для грузовиков (Т) Арсенал 8144630, 14 предметов

Набор инструментов 14 предметов 3/4 для грузовиков (Т) Арсенал AA-C34КT14 8144630 содержит минимальный комплект инструмента, необходимый для ремонта. Идеально для владельцев большегрузного транспорта и средств большой механизации. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Надежный кейс из штампованной листовой стали. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.





