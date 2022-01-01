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Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
    Арт. Х13021165
    Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
    Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
    Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
    Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
    Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
    Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
      Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
      Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
      Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
      Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
      Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
      Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета

      Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13021165

      Характеристики

      Производитель
      		Ермак
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.65
      Габариты, мм
      		80х400х270
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор профессионального инструмента 736039 ЕРМАК 94 предмета - надежный и практичный комплект, предназначенный для ремонтных работ и обслуживания вашего автомобиля. Изделия набора изготовлены из хромованадиевой и инструментальной стали, что гарантирует работу при больших нагрузках и долгий срок службы. Эргономичные ручки способствуют удобному хвату во время работы. Пластиковый кейс обеспечит компактное хранение и удобную транспортировку.