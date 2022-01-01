Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета

Набор профессионального инструмента 736039 ЕРМАК 94 предмета - надежный и практичный комплект, предназначенный для ремонтных работ и обслуживания вашего автомобиля. Изделия набора изготовлены из хромованадиевой и инструментальной стали, что гарантирует работу при больших нагрузках и долгий срок службы. Эргономичные ручки способствуют удобному хвату во время работы. Пластиковый кейс обеспечит компактное хранение и удобную транспортировку.

