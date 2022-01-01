Набор инструментов 736039 ЕРМАК, 94 предмета
Арт. Х13021165
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.65
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Габариты, мм
|80х400х270
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Класс товара
|профессиональный
- Набор профессионального инструмента 736039 ЕРМАК 94 предмета - надежный и практичный комплект, предназначенный для ремонтных работ и обслуживания вашего автомобиля. Изделия набора изготовлены из хромованадиевой и инструментальной стали, что гарантирует работу при больших нагрузках и долгий срок службы. Эргономичные ручки способствуют удобному хвату во время работы. Пластиковый кейс обеспечит компактное хранение и удобную транспортировку.