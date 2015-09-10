Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет

Набор инструментов 131 предмет auto Арсенал 1920790 AA-C1412P131 создан с учетом запросов профессионалов в области ремонта и обслуживания авто специально для российского рынка. Содержит большое количество бит и бит-вставок. Инструмент изготовлен из стали, легированной хромом и ванадием, с финишным никелевым покрытием. Кейс выполнен из особо прочной пластмассы, позволяет удобно хранить и транспортировать инструмент. На все наборы инструментов Арсенал распространяется пожизненная гарантия. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.