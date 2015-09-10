Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет
5.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет
    Арт. Х1302744
    5.0
    1
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет

      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920790, 131 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Х1302744
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10.7
      Габариты, мм
      		560x394x90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 131 предмет auto Арсенал 1920790 AA-C1412P131 создан с учетом запросов профессионалов в области ремонта и обслуживания авто специально для российского рынка. Содержит большое количество бит и бит-вставок. Инструмент изготовлен из стали, легированной хромом и ванадием, с финишным никелевым покрытием. Кейс выполнен из особо прочной пластмассы, позволяет удобно хранить и транспортировать инструмент. На все наборы инструментов Арсенал распространяется пожизненная гарантия. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.