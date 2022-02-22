Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
Арт. Х1302746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.2
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Габариты, мм
|380x280x80
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- Описание товара:
Набор инструментов 42 предмета AUTO Арсенал 1920810 AA-C12L42 - это классический набор на 1/2 дюйма, подходит для самостоятельного обслуживания авто. Сталь из которой изготовлен инструмент легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Крепкий кейс и надежные металлические замки придают максимальный запас прочности. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.