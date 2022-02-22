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Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
5.0
4
10 010 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
    Арт. Х1302746
    5.0
    4
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета

      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета

      10 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. Х1302746
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.2
      Габариты, мм
      		380x280x80
      Все характеристики
      10 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Описание товара:

        Набор инструментов 42 предмета AUTO Арсенал 1920810 AA-C12L42  - это классический набор на 1/2 дюйма, подходит для самостоятельного обслуживания авто. Сталь из которой изготовлен инструмент легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Крепкий кейс и надежные металлические замки придают максимальный запас прочности. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.