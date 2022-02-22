Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета

Описание товара:

Набор инструментов 42 предмета AUTO Арсенал 1920810 AA-C12L42 - это классический набор на 1/2 дюйма, подходит для самостоятельного обслуживания авто. Сталь из которой изготовлен инструмент легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Крепкий кейс и надежные металлические замки придают максимальный запас прочности. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.