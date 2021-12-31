Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов

Набор инструментов 56 предметов AUTO Арсенал 1922400 AA-C14L56 один из самых популярных наборов на 1/4 дюйма, подходит для самостоятельного небольшого ремонта личного автомобиля. Оптимальный подбор инструмента на одну четверть выручит при необходимости. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Компактный и крепкий кейс никогда не подведёт и долго прослужит даже при самых серьезных испытаниях. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.