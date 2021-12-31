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Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов
4.8
5
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов
    Арт. Х1302747
    4.8
    5
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов

      Набор инструментов Арсенал AUTO 1922400, 56 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302747
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.4
      Габариты, мм
      		290x165x61
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 56 предметов AUTO Арсенал 1922400 AA-C14L56 один из самых популярных наборов на 1/4 дюйма, подходит для самостоятельного небольшого ремонта личного автомобиля. Оптимальный подбор инструмента на одну четверть выручит при необходимости. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Компактный и крепкий кейс никогда не подведёт и долго прослужит даже при самых серьезных испытаниях. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.