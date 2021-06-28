Набор инструментов АРСЕНАЛ АUTO 8144900, 108 предметов - очень часто выбирают профессионалы для ежедневного использования в условиях автосервиса. Широчайший подбор головок, в том числе глубоких, а также бит и бит-вставок позволяет работать практически со всем распространенным крепежом, который можно встретить в автомобиле и в средствах малой механизации. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Крепкий кейс с металлическими углами выдержит ударные нагрузки. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.





