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Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов
5.0
6
Найти аналог
Наборы бит и головок torx
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов
    Арт. Х1302743
    5.0
    6
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов
    Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов
      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов
      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов
      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов

      Набор инструментов Арсенал АUTO 8144900, 108 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302743
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		395x298x90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Нет в наличии
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      Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов АРСЕНАЛ АUTO 8144900, 108 предметов - очень часто выбирают профессионалы для ежедневного использования в условиях автосервиса. Широчайший подбор головок, в том числе глубоких, а также бит и бит-вставок позволяет работать практически со всем распространенным крепежом, который можно встретить в автомобиле и в средствах малой механизации. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Крепкий кейс с металлическими углами выдержит ударные нагрузки. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.