Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета

Набор АРСЕНАЛ AUTO 82 предмета предназначен для профессионального использования на СТО, в шиномонтажных мастерских, фирменных автосервисах. Широкий выбор предметов позволит механикам и автослесарям справиться с любыми поставленными задачами. Купить набор Auto 82 предмета для ремонта личного транспорта могут и автомеханики-любители.

Преимущества