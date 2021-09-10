Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
Арт. Х1302749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.27
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Габариты, мм
|380x280x80
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- -777 ₽
- Персональная скидка
- Набор АРСЕНАЛ AUTO 82 предмета предназначен для профессионального использования на СТО, в шиномонтажных мастерских, фирменных автосервисах. Широкий выбор предметов позволит механикам и автослесарям справиться с любыми поставленными задачами. Купить набор Auto 82 предмета для ремонта личного транспорта могут и автомеханики-любители.
Преимущества
- Все предметы изготовлены из качественной хромванадиевой стали
- Матовое антикоррозийное покрытие
- Удобство использования – эргономичные прорезиненные рукоятки
- Простота хранения и переноса – вместительный пластиковый кейс с отделениями под каждый предмет
- Компактные габариты – комплект свободно помещается в кладовке или багажнике авто
- Длительный срок эксплуатации