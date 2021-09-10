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Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
4.8
6
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
    Арт. Х1302749
    4.8
    6
    Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
    Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
    Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
      Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
      Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета
      Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета

      Автомобильный набор инструментов Арсенал AUTO 8144600, 82 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302749
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.27
      Габариты, мм
      		380x280x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор АРСЕНАЛ AUTO 82 предмета предназначен для профессионального использования на СТО, в шиномонтажных мастерских, фирменных автосервисах. Широкий выбор предметов позволит механикам и автослесарям справиться с любыми поставленными задачами. Купить набор Auto 82 предмета для ремонта личного транспорта могут и автомеханики-любители.

        Преимущества

        • Все предметы изготовлены из качественной хромванадиевой стали
        • Матовое антикоррозийное покрытие
        • Удобство использования – эргономичные прорезиненные рукоятки
        • Простота хранения и переноса – вместительный пластиковый кейс с отделениями под каждый предмет
        • Компактные габариты – комплект свободно помещается в кладовке или багажнике авто
        • Длительный срок эксплуатации