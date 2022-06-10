Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета
Арт. О00000005530
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.01
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Габариты, мм
|480х100х340
- Набор инструмента (72 предметов 1/2/1/4DR, CrV) AUTOVIRAZH AV-212072 используется для обслуживания и ремонта автотранспорта. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали и прослужат длительное время. Благодаря кейсу набор удобно хранить и транспортировать. Эргономичная рукоять трещоточного ключа обеспечивает надежный захват во время работы.
Преимущества
- Привод: 1/2", 1/4"
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа