Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета

Набор инструмента (72 предметов 1/2/1/4DR, CrV) AUTOVIRAZH AV-212072 используется для обслуживания и ремонта автотранспорта. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали и прослужат длительное время. Благодаря кейсу набор удобно хранить и транспортировать. Эргономичная рукоять трещоточного ключа обеспечивает надежный захват во время работы.



Преимущества