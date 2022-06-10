Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета
    Арт. О00000005530
    5.0
    2
    Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета
    Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета
      Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета
      Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета

      Набор инструментов Autovirazh AV-212072, 1/2" 1/4"DR, CrV, 72 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005530
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AutoVirazh
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.01
      Габариты, мм
      		480х100х340
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента (72 предметов 1/2/1/4DR, CrV) AUTOVIRAZH AV-212072 используется для обслуживания и ремонта автотранспорта. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали и прослужат длительное время. Благодаря кейсу набор удобно хранить и транспортировать. Эргономичная рукоять трещоточного ключа обеспечивает надежный захват во время работы.

        Преимущества

        • Привод: 1/2", 1/4"
        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа