Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов
Арт. О00000005531
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.88
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Габариты, мм
|300х370х75
Набор инструментов 77 предметов, 1/2 1/4 DR, CrV AUTOVIRAZH AV-212077 используется во время проведения ремонтных или слесарно-монтажных работ. Эргономичные рукояти приспособлений обеспечивают надежный захват без проскальзывания. В комплекте собраны биты с наиболее распространенными типоразмерами. Прочный пластиковый кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструментов.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа