Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов

Преимущества

Высокое качество комплектующий

Многофункциональность

Удобство хранения

Комфортная работы

Долгий срок службы

Работы с любыми видами крепежа

Набор инструментов 77 предметов, 1/2 1/4 DR, CrV AUTOVIRAZH AV-212077 используется во время проведения ремонтных или слесарно-монтажных работ. Эргономичные рукояти приспособлений обеспечивают надежный захват без проскальзывания. В комплекте собраны биты с наиболее распространенными типоразмерами. Прочный пластиковый кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструментов.