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Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов
    Арт. О00000005531
    5.0
    2
    Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов
    Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов
      Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов
      Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов

      Набор инструментов Autovirazh AV-212077, 1/2" 1/4"DR, CrV, 77 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005531
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AutoVirazh
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.88
      Габариты, мм
      		300х370х75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор инструментов 77 предметов, 1/2 1/4 DR, CrV AUTOVIRAZH AV-212077 используется во время проведения ремонтных или слесарно-монтажных работ. Эргономичные рукояти приспособлений обеспечивают надежный захват без проскальзывания. В комплекте собраны биты с наиболее распространенными типоразмерами. Прочный пластиковый кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструментов.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность 
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа