Набор инструмента AUTOVIRAZH AV-212094 94 предмета 1/2'' 1/4''DR, CrV - один из самых востребованных наборов инструмента. Много торцевых головок стандартных и удлиненных, большой комплект бит и головок со вставками с различными профилями, различные привода - трещотки, воротки, удлинители.



Преимущества