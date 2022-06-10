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Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
5.0
2
5 790 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
    Арт. О00000005476
    5.0
    2
    Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
    Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
    Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
      Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
      Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
      Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета

      Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета

      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005476
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AutoVirazh
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.4
      Габариты, мм
      		290x390x90
      Все характеристики
      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструмента AUTOVIRAZH AV-212094 94 предмета 1/2'' 1/4''DR, CrV - один из самых востребованных наборов инструмента. Много торцевых головок стандартных и удлиненных, большой комплект бит и головок со вставками с различными профилями, различные привода - трещотки, воротки, удлинители.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность 
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа
        • Эргономичные рукояти способствуют удобному захвату во время эксплуатации
        • В комплекте собраны биты с наиболее распространенными типоразмерами
        • Прочный пластиковый кейс обеспечивает компактное хранение