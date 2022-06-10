Набор инструмента Autovirazh AV-212094, 94 предмета
Арт. О00000005476
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|6.4
|
Габариты, мм
|290x390x90
С этим товаром смотрят
- Набор инструмента AUTOVIRAZH AV-212094 94 предмета 1/2'' 1/4''DR, CrV - один из самых востребованных наборов инструмента. Много торцевых головок стандартных и удлиненных, большой комплект бит и головок со вставками с различными профилями, различные привода - трещотки, воротки, удлинители.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа
- Эргономичные рукояти способствуют удобному захвату во время эксплуатации
- В комплекте собраны биты с наиболее распространенными типоразмерами
- Прочный пластиковый кейс обеспечивает компактное хранение