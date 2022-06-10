Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов

Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212108 108 предметов 1/2'' 1/4''DR, CrV. Один из самых востребованных наборов инструмента. Много торцевых головок стандартных и удлиненных, головки Е-типа (звездочки, для внешнего Torx), большой комплект бит и головок со вставками с различными профилями, различные привода - трещотки, воротки, удлинители.



Преимущества

Высокое качество комплектующий

Многофункциональность

Удобство хранения

Комфортная работы

Долгий срок службы

Работы с любыми видами крепежа



