Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов
Арт. О00000005532
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.51
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Габариты, мм
|270х385х80
- Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212108 108 предметов 1/2'' 1/4''DR, CrV. Один из самых востребованных наборов инструмента. Много торцевых головок стандартных и удлиненных, головки Е-типа (звездочки, для внешнего Torx), большой комплект бит и головок со вставками с различными профилями, различные привода - трещотки, воротки, удлинители.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа