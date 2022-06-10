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Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов
    Арт. О00000005532
    5.0
    2
    Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов

      Набор инструментов Autovirazh AV-212108, 1/2" 1/4"DR, CrV, 108 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005532
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AutoVirazh
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.51
      Габариты, мм
      		270х385х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212108 108 предметов 1/2'' 1/4''DR, CrV. Один из самых востребованных наборов инструмента. Много торцевых головок стандартных и удлиненных, головки Е-типа (звездочки, для внешнего Torx), большой комплект бит и головок со вставками с различными профилями, различные привода - трещотки, воротки, удлинители. 

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность 
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа