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Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
4.3
3
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
    Арт. О00000005526
    4.3
    3
    Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
    Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
    Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
    Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
      Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
      Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
      Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
      Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов

      Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005526
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.5
      Габариты, мм
      		300x400x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный набор инструментов 56 предметов AV Steel AV-011056 - многофункциональный комплект для обслуживания автотранспорта и выполнения других ремонтных работ. В комплекте собраны наиболее распространенные типоразмеры бит, что позволяет работать с любыми видами крепежа. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали и прослужат длительное время.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа