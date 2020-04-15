Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов

Преимущества

Высокое качество комплектующий

Многофункциональность

Удобство хранения

Комфортная работы

Долгий срок службы

Работы с любыми видами крепежа

Профессиональный набор инструментов 56 предметов AV Steel AV-011056 - многофункциональный комплект для обслуживания автотранспорта и выполнения других ремонтных работ. В комплекте собраны наиболее распространенные типоразмеры бит, что позволяет работать с любыми видами крепежа. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали и прослужат длительное время.