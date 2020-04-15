Набор инструмента AV Steel AV-011056, 56 предметов
Арт. О00000005526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.5
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Габариты, мм
|300x400x80
- Профессиональный набор инструментов 56 предметов AV Steel AV-011056 - многофункциональный комплект для обслуживания автотранспорта и выполнения других ремонтных работ. В комплекте собраны наиболее распространенные типоразмеры бит, что позволяет работать с любыми видами крепежа. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали и прослужат длительное время.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа