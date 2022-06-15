Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов

Преимущества

36 предметов в наборе

С ключами и головками

Удобная трещотка

В металлическом кейсе

Наличие металлических замков на кейсе существенно упрощает транспортировку набора

Профессиональный набор инструментов 36 предметов AV Steel AV-011036 включает в себя набор головок для шестигранного крепежа, а также многочисленный вспомогательный инструмент, при помощи которого можно свободно работать с заглубленным и труднодоступным крепежом. Инструмент поставляется в прочном кейсе, что обеспечивает безопасность хранения. Для случаев, когда требуется большее усилие, чем может выдержать трещотка, можно использовать комбинированные ключи.