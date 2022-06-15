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Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов
    Арт. О00000005533
    5.0
    2
    Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов

      Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005533
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.7
      Габариты, мм
      		450x190x60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный набор инструментов 36 предметов AV Steel AV-011036 включает в себя набор головок для шестигранного крепежа, а также многочисленный вспомогательный инструмент, при помощи которого можно свободно работать с заглубленным и труднодоступным крепежом. Инструмент поставляется в прочном кейсе, что обеспечивает безопасность хранения. Для случаев, когда требуется большее усилие, чем может выдержать трещотка, можно использовать комбинированные ключи.

        Преимущества

        • 36 предметов в наборе
        • С ключами и головками
        • Удобная трещотка
        • В металлическом кейсе
        • Наличие металлических замков на кейсе существенно упрощает транспортировку набора 