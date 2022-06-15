Набор инструментов AV Steel AV-011036, 3/8", профессиональный, 36 предметов
Арт. О00000005533
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.7
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Габариты, мм
|450x190x60
- Профессиональный набор инструментов 36 предметов AV Steel AV-011036 включает в себя набор головок для шестигранного крепежа, а также многочисленный вспомогательный инструмент, при помощи которого можно свободно работать с заглубленным и труднодоступным крепежом. Инструмент поставляется в прочном кейсе, что обеспечивает безопасность хранения. Для случаев, когда требуется большее усилие, чем может выдержать трещотка, можно использовать комбинированные ключи.
Преимущества
- 36 предметов в наборе
- С ключами и головками
- Удобная трещотка
- В металлическом кейсе
- Наличие металлических замков на кейсе существенно упрощает транспортировку набора