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Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
5.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
    Арт. О00000005525
    5.0
    1
    Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
    Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
    Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
      Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
      Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
      Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета

      Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005525
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.7
      Габариты, мм
      		480x350x90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный набор инструментов 72 предмета AV Steel AV-011072 - специализированные приспособления для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все составляющие комплекта выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент отличаются надежностью и эффективностью в работе.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность 
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа