Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета
Арт. О00000005525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.7
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Габариты, мм
|480x350x90
- Профессиональный набор инструментов 72 предмета AV Steel AV-011072 - специализированные приспособления для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все составляющие комплекта выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент отличаются надежностью и эффективностью в работе.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа