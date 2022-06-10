Набор инструментов AV Steel AV-011072, 1/4", 1/2", профессиональный, 72 предмета

Профессиональный набор инструментов 72 предмета AV Steel AV-011072 - специализированные приспособления для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все составляющие комплекта выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент отличаются надежностью и эффективностью в работе.



Преимущества

Высокое качество комплектующий

Многофункциональность

Удобство хранения

Комфортная работы

Долгий срок службы

Работы с любыми видами крепежа



