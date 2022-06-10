Набор инструментов AV Steel AV-011094, 1/4", 1/2", профессиональный, 94 предмета
Арт. О00000005518
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|6.32
|
Габариты, мм
|380x320x80
- Профессиональный набор инструментов 94 предметов AV Steel AV-011094 - комплект приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. Пластиковый кейс обеспечивает компактное и удобное хранение инструментов.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа
- Привод: 1/2", 1/4"