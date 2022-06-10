Набор инструментов AV Steel AV-011094, 1/4", 1/2", профессиональный, 94 предмета

Профессиональный набор инструментов 94 предметов AV Steel AV-011094 - комплект приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все составляющие изготовлены из хромованадиевой стали, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. Пластиковый кейс обеспечивает компактное и удобное хранение инструментов.



Преимущества