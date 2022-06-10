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Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
    Арт. О00000005517
    5.0
    2
    Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов

      Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005517
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		380x330x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный набор инструментов 110 предметов AV Steel AV-011110 включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все комплектующие набора изготавливаются из хромованадиевой стали, устойчивой к износу. Эргономичная рукоять трещоточного ключа обеспечивает надежный захват во время работы.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность 
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа