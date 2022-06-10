Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
Арт. О00000005517
Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов
Арт. О00000005517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7
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Габариты, мм
|380x330x80
- Профессиональный набор инструментов 110 предметов AV Steel AV-011110 включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все комплектующие набора изготавливаются из хромованадиевой стали, устойчивой к износу. Эргономичная рукоять трещоточного ключа обеспечивает надежный захват во время работы.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа