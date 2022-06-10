Набор инструментов AV Steel AV-011110, 1/4", 1/2", профессиональный, 110 предметов

Профессиональный набор инструментов 110 предметов AV Steel AV-011110 включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Все комплектующие набора изготавливаются из хромованадиевой стали, устойчивой к износу. Эргономичная рукоять трещоточного ключа обеспечивает надежный захват во время работы.



Преимущества